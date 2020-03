Coronavirus e tamponi a domicilio: attenzione alle truffe



Segnalati anche in Valle d'Aosta finti operatori che chiedono informazioni sulla salute AOSTA. L'Amministrazione regionale avverte che sono state segnalate telefonate di persone che, spacciandosi per personale della protezione civile o sanitario, chiedono informazioni sullo stato di salute delle persone e propongono di fissare appuntamenti a domicilio per effettuare il tampone del Coronavirus: si tratta di una truffa. "Tali persone non appartengono al sistema di protezione civile regionale che si sta occupando del Covid-19", sottolinea la Regione aggiungendo che "gli operatori di protezione civile o sanitari si recano in abitazioni solo se espressamente chiamati". L'invito è a prestare la massima attenzione e, in caso dubbio, avvisare immediatamente le forze dell'ordine. redazione