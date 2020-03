Gli Alpini attivano una raccolta fondi per il personale sanitario valdostano



Iniziativa di solidarietà dell'Ana per l'emergenza Coronavirus AOSTA. La Sezione Valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini annuncia l'apertura di una raccolta fondi tra i valdostani e le associazioni locali da devolvere al personale sanitario dell'ospedale regionale U. Parini e del presidio ospedaliero Beauregard di Aosta che "sono in prima linea con turni massacranti di lavoro e che spesso non raggiungono la famiglia per paura di infettare i propri cari". Per le donazioni: IBAN . IT 80 V 08 587 O1212000120103501 Banca BCC Valdostana. Causale Virus. redazione