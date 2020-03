Coronavirus, salgono a 20 i morti in Valle d'Aosta



Dall'inizio dell'emergenza 423 contagiati (di cui 2 guariti). Venti i ricoverati in Terapia intensiva



AOSTA. Salgono ancora i casi di Coronavirus registrati in Valle d'Aosta. Il bollettino diffuso oggi pomeriggio dalla Regione indica 401 casi attuali (erano 393 ieri) con un numero di morti salito a 20 (17 maschi e 3 femmine). Le vittime avevano tra i 61 ed i 98 anni. Fermo per ora a due il conteggio dei guariti. Settantuno i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta e 20 in terapia intensiva. Risultano inoltre 2.604 persone in isolamento. I posti in terapia intensiva per i pazienti positivi al Coronavirus sono stati aumentati per pazienti e si sta operando per disporre di ulteriori 30 posti letto per i pazienti contagiati, ha spiegato il coordinatore dell'emergenza Luca Montagnani. «Questo richiede uno sforzo a tutti i dipartimento dell'Ausl, non solo medico ma anche chirurgico». E.G.