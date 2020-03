Coronavirus, aumenta ancora il numero dei morti in Valle d'Aosta





Il bollettino del 26 marzo indica un aumento anche dei contagi



AOSTA. Aumenta ancora il conteggio dei deceduti per Coronavirus in Valle d'Aosta: il bollettino del 26 marzo indica 35 deceduti, sette in più rispetto a ieri; 29 uomini e 6 donne tra i 60 e i 98 anni di età. Quattro i decessi avvenuti al di fuori dell'ospedale U. Parini di Aosta, tre dei quali nella microcomunità di Pontey. L'ospedale regionale che al momento dispone di 130 posti Covid, 99 dei quali occupati. Altri 24 pazienti positivi al virus sono in Terapia intensiva (i posti disponibili a breve diventeranno 35). In totale, sul territorio, 413 casi positivi. Visti i numeri in continua crescita, altri pazienti contagiati potranno trovare posto nella clinica di Saint-Pierre. La struttura sarebbe utilizzata per ospitare pazienti in fase di guarigione.

I guariti confermati rimangono due «anche se ci sono molte persone che non hanno più sintomi e sono in via di guarigione», ha spiegato il coordinatore Luca Montagnani.

Dall'inizio dell'emergenza quindi in Valle d'Aosta si conta 450 casi tra positivi attuali, persone decedute e pazienti guariti.

Sul fronte dei tamponi, dopo lo stop imposto dalla mancanza delle sostanze reagenti, il laboratorio è ripartito e oggi ne ha refertati 36. Altri 190 sono stati inviati all'ospedale Sacco di Milano e «ne abbiamo già altri 125 da mandare nella giornata di domani», ha affermato ancora il dottor Montagnani.

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la conferenza stampa ha riferito di due nuove deliberazioni. Una di queste, riferita alla protezione civile, «rifinanzia l'acquisto di materiale, in aggiunta a quello fornito dalla Protezione civile nazionale, per soddisfare le esigenze del nostro territorio» in particolare di camici.

E.G.