Coronavirus, Montagnani: la situazione è tragica ma ci stiamo dando da fare



Il coordinatore dell'emergenza in Valle d'Aosta commenta la situazione regionale e del resto d'Italia AOSTA. «La situazione è tragica, però ci stiamo dando da fare e stiamo dando delle risposte». Così il coordinatore dell'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta, Luca Montagnani, commentando la situazione dei contagi e dei decessi nella nostra regione. Per Montagnani «dire che la situazione è rosea sarebbe scorretto: è un dramma che sta colpendo tutta l'Italia. È un dramma per le persone che muoiono, per lo sforzo che sta facendo l'apparato sanitario che si sta facendo in tutta Italia per curare questi pazienti. Richiede un impegno attivo. Io sono più di un mese che lavoro tutti i giorni 12 ore al giorno come penso tutte le persone sedute a questo tavolo», dice Montagnani.



E.G.