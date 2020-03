Dalla Croce Rossa una donazione di medicinali all'ospedale di Aosta



Consegnate confezioni di paracetamolo, antidolorifici e disinfettanti AOSTA. Il Comitato regionale della Valle d'Aosta della Croce Rossa Italiana ha deciso di destinare all'ospedale Parini una parte delle donazioni frutto della Giornata di raccolta del farmaco. Alla farmacia del nosocomio di Aosta sono stati consegnate 313 confezioni di medicinali, soprattutto paracetamolo e prodotti contro la tosse secca e grassa oltre a disinfettanti, fermenti lattici e gel antidolorifici. «Ogni anno collaboriamo alla Giornata di raccolta del farmaco - spiega il presidente del Comitato Cri Valle d'Aosta, Paolo Sinisi -. Il Banco farmaceutico ci assegna poi la dotazione necessaria per i servizio di sportello sociale gestiti dai Comitati di Aosta e Saint-Vincent. Nel 2020, i quantitativi di raccolta sono stati rilevanti e abbiamo quindi ritenuto di conservare i farmaci che ci sono necessari per far fronte alle esigenze degli indigenti che si rivolgono a noi e di destinare la restante parte all'ospedale». C.R.