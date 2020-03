Bloccata in casa senza soldi, in suo aiuto intervengono i militari di Morgex



La 68enne ha telefonato in caserma per chiedere aiuto MORGEX. I carabinieri della stazione di Morgex sono intervenuti ieri mattina in aiuto di una anziana residente in Valdigne rimasta senza il denaro contante necessario per pagare gli alimenti e i medicinali consegnati a domicilio dai servizi sociali. La sessantottenne ha chiamato la caserma spiegando di trovarsi in difficoltà perché non poteva uscire di casa e non poteva pagare i generi di prima necessità di cui aveva bisogno. I militari si sono così attivati per aiutarla. Due carabinieri sono andati dal direttore della banca in cui la donna ha il conto corrente e, in accordo con lei, si sono fatti intestare un assegno con la somma necessaria. Dopo averlo riscosso, i militari si sono recati dalla signora per consegnarle il contante e permetterle di fare la spesa e acquistare i farmaci. M.C.