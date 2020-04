Iscrizioni on line per la Foire d'été e la Mostra-concorso di Aosta



La manifestazioni dedicate all'artigianato si svolgeranno tra luglio ed agosto, Coronavirus permettendo AOSTA. La Regione autonoma Valle d'Aosta conferma l'organizzazione delle manifestazioni di artigianato previste ad Aosta la prossima estate, nonostante i dubbi sulla durata delle restrizioni introdotte il mese scorso per contrastare la diffusione del Coronavirus. Dal momento però che gli uffici non possono ricevere domande di iscrizioni presentate personalmente, gli artigiani che desiderano partecipare alla 67esima Mostra-Concorso in programma dal 18 al 26 luglio ed alla Foire d'été di agosto devono inviare la propria adesione via posta elettronica oppure utilizzando la modalità on line. In particolare per la Mostra Concorso la copia della domanda deve essere inoltrata via e-mail all'ufficio artigianato dell'assessorato alle attività produttive. La stessa modalità deve essere seguita dagli espositori della Foire d'été del settore non tradizionale. Gli artigiani professionisti dell'Atelier des Métiers che aprirà il 30 luglio dovranno utilizzare la modalità on line oppure la posta elettronica certificata. Gli altri possono adoperare la modalità on line oppure inviare copia della domanda via e-mail. Le adesioni sono possibili entro giovedì 30 aprile.