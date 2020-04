La CRI agli aspiranti volontari: 'senza corso di formazione non possiamo accettarvi'



Tante persone si stanno proponendo al Comitato della Valle d'aosta, ma al momento nuove adesioni non sono possibili AOSTA. In queste settimane il mondo del volontariato si sta occupando di tanti aspetti legati all'emergenza Coronavirus, dalla raccolta di fondi alla distribuzione di generi di prima necessità e farmaci a chi non può uscire di casa. Tra le realtà più coinvolte c'è la Croce Rossa Italiana. Proprio la CRI segnala che in questi giorni tante persone si stanno mettendo in contatto con il Comitato della Valle d'Aosta per dare la propria disponibilità e contribuire allo sforzo in atto. Un gesto molto apprezzato che però si scontra con la necessità di dare una formazione di base ai nuovi volontari. Al momento, spiega infatti il comitato valdostano, proprio a causa dell'epidemia non è possibile organizzare i corsi di formazione e quindi non possono essere accettati nuovi volontari. Il Comitato "ringrazia le persone che hanno manifestato il desiderio nelle sue fila" e invita gli aspiranti volontari a presentare candidatura utilizzando il sito della CRI. Le persone che si faranno avanti "saranno ricontattate non appena sarà possibile organizzare la prossima formazione". redazione