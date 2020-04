Coronavirus, un tavolo di monitoraggio sulle richieste di deroghe delle aziende



La prima riunione sarà il 7 aprile AOSTA. Si riunirà per la prima volta il 7 aprile la cabina di regina con prefettura, istituzioni, parti sociali e Chambre des entreprises per l'emergenza Coronavirus attivata ieri. L'obiettivo del tavolo di monitoraggio «è quello di monitorare le richieste di deroga delle aziende anche dal punto di vista sanitario», spiegano i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Vilma Gaillard, Jean Dondeynaz e Ramira Bizzotto. «La Prefettura - riferiscono - ci ha comunicato che sta vagliando le numerose richieste da parte delle aziende che vogliono proseguire l'attività». Da parte del sindacati c'è la richiesta di un canale di comunicazione diretta con le commissioni del Consiglio regionale «in modo da dare un contributo puntuale in merito a tutti quei lavoratori che rimangono fuori dalle attuali misure di sostegno». redazione