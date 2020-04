Coronavirus, studio chirurgo: in Valle d'Aosta la più alta incidenza di casi



Secondo un'analisi effettuata "a titolo personale" la nostra regione ha il più alto numero di contagi ogni mille abitanti AOSTA. Secondo uno studio del chirurgo vascolare Paolo Spada, la Valle d'Aosta è la regione italiana con il maggior numero di contagiati dal nuovo coronavirus in rapporto agli abitanti. Lo studio, basato su dati della protezione civile e realizzato "a titolo personale" dal medico, riporta che nella nostra regione ci sono 5,95 contagi ogni 1000 abitanti. In Lombardia il tasso è del 4,88 e nel vicino Piemonte si ferma al 2,69. Inoltre in Liguria risultano 2,71 casi ogni mille abitanti, in Veneto 2,21 ed in Emilia Romagna 3.71. Secondo l'ultimo bollettino aggiornato al 4 aprile, in Valle d'Aosta sono 838 i casi totali accertati (inclusi quindi morti e guariti) di persone infettate dal Covid19. redazione