Covid-19, ordinanza regionale per limitare l'affollamento dei cantieri



Il provvedimento impone un massimo di addetti presenti in contemporanea AOSTA. L'ordinanza n. 139 firmata il 4 aprile dal presidente della Regione serve a "limitare la presenza di operai nei cantieri che il che il DPCM del 22 marzo 2020 ha autorizzato a restare aperti". È quanto si legge in una nota di precisazione inviata dalla presidenza. Alla luce delle disposizioni nazionali riferite ai cantieri per contenere la diffusione del nuovo coronavirus, l'ordinanza regionale stabilisce che "all'interno del cantiere, non vengano impiegati contemporaneamente più di 5 addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori, e che tutti indossino adeguati dispositivi di protezione individuali, andando per tanto a limitare il numero di personale presente su questi luoghi di lavoro". "Tutte le attività previste da altri codici Ateco, non ricomprese dal DPCM all’Allegato 1, non possono essere svolte", si legge ancora. redazione