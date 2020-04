L'Ebava dona 9.000 mascherine per l'emergenza Coronavirus



'Il mondo dell'Artigianato intende inviare alla popolazione tutta un forte messaggio di speranza' AOSTA. L'Ebava - ente bilaterale dell'artigianato della Valle d'Aosta - annuncia di aver donato 9.000 mascherine di protezione a favore di coloro che combattono in prima fila l'emergenza sanitaria Coronavirus. "Mai come in questo momento si è evidenziata l’importanza di questo strumento, spesso sottovalutato", si legge in una nota dell'ente composto dalle associazioni Confartigianato e Cna e dai sindacati Cgil, Cisl, Savt e Uil. "Con questo modesto gesto - aggiunge l'Ebava - il mondo dell'Artigianato, con i suoi dipendenti, intende inviare alla popolazione tutta un forte messaggio di speranza". redazione