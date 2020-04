Coronavirus, 350 veicoli controllati in una mattinata nella zona di Aosta



In azione anche un drone dei Carabinieri AOSTA. Circa 350 veicoli, con 400 persone a bordo, sono stati fermati e controllati questa mattina dai carabinieri ad Aosta nell'ambito di un "vasto servizio" attuato ad Aosta, in particolare sulla strada statale 26 in entrata e in uscita dalla città, e nei comuni della plaine. Le sanzioni amministrative erogate risultano diciassette (da 373,33 Euro ciascuna), ma il numero potrebbe aumentare. Oltre infatti ad aver multato le persone trovate fuori casa senza validi motivi, i militari controlleranno la regolarità delle tante autocertificazioni ritirate nel corso dell'attività. Molti hanno dichiarato di essere in viaggio per motivi di lavoro e i carabinieri verificheranno se quanto scritto nel modulo corrisponde alla realtà. Complessivamente - spiegano i militari di Aosta - sono stati impiegati una cinquantina di militari che hanno operato anche con il supporto di un drone. M.C.