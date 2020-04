Vigne, prorogato il termine per l'autorizzazione dei nuovi impianti



C'è tempo sino a fine maggio per presentare l'istanza AOSTA. Alla luce delle misure per il contenimento dell'emergenza Coronavirus, il ministero delle politiche agricole ha stabilito di prorogare alcuni termini relativi al settore vitivinicolo. In particolare la scadenza delle domande riferite alle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli è stato spostato al 30 maggio 2020. "Per ottenere le autorizzazioni - ricorda in una nota l'assessorato regionale all'agricoltura - non sono previsti costi e che gli interventi dovranno essere realizzati entro 3 anni dalla data del rilascio delle autorizzazioni stesse, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 69 delle legge 238/2016". Le domande "verranno accolte proporzionalmente rispetto alla dotazione complessiva di 10 ettari". redazione