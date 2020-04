Coronavirus, questore Morelli: tutte le vetture che entrano in Valle d'Aosta saranno controllate



Controlli h24 in bassa Valle fino al 13 aprile AOSTA. «Faremo dei controlli sulla rete autostradale e statale. Tutte le autovetture che entreranno in regione verranno controllate a partire da domani e fino al 13 aprile». Lo ha affermato il questore di Aosta, Ivo Morelli, annunciando controlli a tappeto in bassa Valle h24 per verificare il rispetto delle limitazioni agli spostamenti previsti dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri. Quello di questa mattina alle porte di Aosta è stato un «esperimento che ha manifestato delle criticità» ha detto a proposito delle code che si sono verificate. Anche da domani potrebbero verificarsi rallentamenti. «Cercheremo di creare il minor disagio possibile a chi si muove per motivi di lavoro», ha detto il Questore spiegando che «chi trasporta merci avrà una corsia preferenziale per continuare sulla tratta autostradale». Le persone che invece saranno trovate in viaggio senza giustificazione dovrà tornare indietro. Il questore ha poi rivolto un «plauso alla comunità» per il basso numero di violazioni contestate. C.R.