Coronavirus, Montagnani: positivo lo 0,64% dei valdostani, dato superiore alla Lombardia



I dati del bollettino regionale del 7 aprile: contagiati in aumento così come guariti e morti AOSTA. Sono 835 casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta, 30 in più rispetto a ieri. Il ricovero è stato predisposto per 103 contagiati (in ospedale o alla clinica di Saint-Pierre). In terapia intensiva risultano 17 persone. Sono i dati del bollettino quotidiano della Valle d'Aosta elencati durante il punto stampa di oggi pomeriggio dell'Unità di crisi regionale. I guariti salgono a 38 (erano 36 ieri) ed i decessi aumentano di 4 a 99 totali, di età compresa tra i 45 ed i 100 anni. Oggi sono arrivati i referti di 80 tamponi. Facendo il punto della situazione generale, a proposito dei tamponi il coordinatore sanitario Luca Montagnani ha spiegato che nella nostra regione la copertura è salita al 2,06%. «Solo Veneto e provincia di Bolzano hanno fatto di più». Nella nostra regione inoltre 0,64 per cento degli abitanti è risultato contagiato: «abbiamo superato la Lombardia, ferma allo 0,51». La letalità «è stabile da alcuni giorni all'11,9 per cento. La media italiana è del 12,5%». Da domani intanto partirà il protocollo "drive-in" per eseguire tamponi a domicilio per i casi sospetti e per i presunti guariti. L'attività sarà svolta da 10 squadre incaricate. E.G.