Il nido aziendale dell'Usl Valle d'Aosta festeggia i 15 anni dall'apertura



I locali in questi giorni sono chiusi, ma la struttura rimane virtualmente aperta grazie alle nuove tecnologie AOSTA. L'azienda Usl della Valle d'Aosta festeggia i 15 anni di attività del nido Le Marachelle. Un "compleanno" insolito visto che cade in periodo di pandemia, ma che l'azienda sanitaria vuole comunque ricordare trattandosi di "uno tra i primi nidi aziendali di una realtà sanitaria". Inaugurato il 19 aprile 2005, dopo due anni di attività preparatorie finanziate da fondi europei, “Le Marachelle” dal 2017 è gestito da una cooperativa aostana. Il servizio attualmente è chiuso a causa dell'emergenza sanitaria. “I genitori, insieme ai loro bimbi e bimbe, le educatrici, la coordinatrice condividono in un gruppo Whatsapp, foto, video, giochi, attività, riflessioni, momenti felici e, purtroppo, anche tristi, visto il drammatico momento - spiega la referente Anna Castiglion. Uno scambio quotidiano che ci aiuta a mantenere virtualmente aperto Le Marachelle, mantenendo vivi contatti e legami anche in questo momento di forzata distanza". redazione