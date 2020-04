Coronavirus, quasi mille casi positivi in Valle d'Aosta



Aumentano ancora i guariti; un decesso nell'ultimo giorno AOSTA. Il bollettino del 17 aprile sulla situazione dell'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta riporta 993 casi totali (ieri erano 964) di cui 643 attuali (escludendo quindi guariti e deceduti). I ricoverati in ospedale sono 108, di cui 73 presso il Parini di Aosta, e pazienti in terapia intensiva diminuiscono a 9. Altri 526 contagiati risultano in isolamento domiciliare. I guariti confermati aumentano ancora di 24 a 228 (a cui possono essere aggiunti 151 guariti clinicamente) e il numero di morti raggiunge quota 122 (uno in più nelle ultime 24 ore). I casi totali negativi risultano 2.480; le procedure di isolamento dall'inizio dell'emergenza 3.276. I tamponi refertati nell'ultimo giorno risultano 101 e quelli inviati fuori regione 80. M.C.