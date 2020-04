Rini: un detenuto di Brissogne ricoverato in ospedale



Agenti di polizia penitenziaria non avrebbero tutti i DPI necessari per proteggersi dal Coronavirus BRISSOGNE. Gli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Brissogne non avrebbero a disposizione tutti i dispositivi di protezione necessari per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. Ne ha parlato la presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, durante la discussione di un ordine del giorno sui tamponi al personale delle forze dell'ordine ed agli agenti penitenziari. «Mi risulta che ieri un detenuto sia stato ricoverato - ha dichiarato la presidente Rini - e che gli otto agenti che devono fare la copertura quotidiana sono senza dispositivi di sicurezza, con la mera mascherina chirurgica che sappiamo quanto può proteggere». Da successivi accertamenti è emerso che il detenuto non è stato ricoverato per Coronavirus bensì per altre patologie. redazione