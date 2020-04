L'assessore Certan risponde alla madre di 4 figli intervistata da Aostaoggi.it



La donna, rimasta a casa in attesa della cassa integrazione, ha raccontato anche le difficoltà legate alla didattica a distanza

AOSTA. Dopo la pubblicazione sul nostro quotidiano Aostaoggi.it dell'intervista alla madre di 4 figli rimasta a casa per l'emergenza Coronavirus attualmente in attesa della cassa integrazione, l'assessore regionale all'istruzione Chantal Certan interviene sui problemi riferiti alla didattica a distanza, che sono di sua diretta competenza. Di seguito la risposta data dall'assessore. "Signora Orru, comprendo le sue difficoltà, E capisco che questa situazione diversa dalla normalità stia mettendo a dura prova gran parte della popolazione. La Didattica a distanza si è rivelata fondamentale, in questa fase emergenziale, ma ne conosciamo limitazioni e difficoltà. Per questo motivo già nel primo provvedimento regionale del 25 marzo sono state messe risorse per cercare di venire incontro alle famiglie con strumenti informatici per chi è in difficoltà. Sono stati erogati 250.000 euro alle istituzioni scolastiche proprio per acquistare computer da distribuire alle famiglie bisognose, in comodato d'uso e di maggiore connessione. Per questo motivo, oggi, le direi di contattare, se ancora non lo ha fatto, la sua dirigente dell'Istituzione scolastica. E segnalare le sue necessità. Sappiamo che le Istituzioni scolastiche si sono attivate per cercare di risolvere le maggiori difficoltà delle famiglie. Qualora lo volesse può contattarmi direttamente sulla mia e-mail o telefonare alla segreteria". M.C.