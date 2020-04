Coronavirus, ok visite ai parenti dal 4 maggio. Dal 18 riaprono i negozi



Parrucchieri, bar e ristoranti dovranno aspettare l'1 giugno. Resta l'autocertificazione AOSTA. Via ilbera agli incontri con i familiari più stretti, ma solo con la mascherina e senza assembramenti; ok allo sport all'aperto non solo in prossimità dell'abitazione e svolto singolarmente e sì anche alla celebrazione dei funerali, ma solo per i parenti più stretti (fino a 15 persone) e possibilmente all'aperto per evitare la concentrazione di più persone in locali ristretti: sono alcune delle libertà che potremmo concederci a partire dal 4 maggio, giorno in cui la fase 2 dell'emergenza epidemiologica entrerà nel vivo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte le ha annunciate in conferenza stampa. Sempre dal 4 maggio, secondo il nuovo decreto, le attività di ristorazione potranno anche svolgere un servizio da asporto anziché limitarsi alle consegne a domicilio. Sempre e comunque andranno rispettati gli obblighi delle distanze interpersonali e di indossare le adeguate protezioni. Riapriranno anche i parchi e i giardini pubblici, ma con ingressi contingentati. L'autocertificazione per gli spostamenti rimane, ma sarà modificata. Per le altre attività commerciali di vendita al dettaglio la riapertura avverrà dal 18 maggio. Nella stessa data potranno ripartiranno anche musei e biblioteche. Altre attività più a rischio come parrucchieri, barbieri, estetisti, bar, ristoranti, gelaterie dovrebbero invece attendere il 1° giugno. Cinema, impianti sciistici, scuole, discoteche e locali simi, sale scommesse e pub invece rimangono chiusi. Clara Rossi