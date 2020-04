Coronavirus, in Valle d'Aosta 1.111 casi totali e 133 decessi



Due morti in più nelle ultime 24 ore AOSTA. Sale a 1.111 il totale dei casi positivi al virus Covid-19 registrati in Valle d'Aosta dall'inizio della pandemia. I casi positivi attuail tuttavia sono in continua diminuzione: nel bollettino di oggi diramato dalla Regione su dati dell'Usl ne risultano 535 (ieri ne erano indicati 553), con 86 persone ricoverate in ospedale e alla clinica di Saint-Pierre nei reparti Covid e 7 pazienti in cura in terapia intensiva. I guariti salgono ancora, a 443 totali, e i contagiati in via di guarigione arrivano a quota 300. Riprendono a crescere i decessi: due in più rispetto a ieri, 133 totali (68 maschi e 65 femmine di età media di 82 anni). M.C.