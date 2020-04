Coronavirus, in Valle d'Aosta via libera alla vendita di cibo d'asporto



L'attività di take away autorizzata in anticipo rispetto alle disposizioni nazionali AOSTA. Il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha firmato oggi una ordinanza che autorizza n anticipo rispetto alle disposizioni nazionali la vendita di cibo da asporto da parte di locali e laboratori industriali e artigianali. Finora i locali potevano soltanto effettuare consegne a domicilio. Ora invece i clienti possono recarsi fino all'attività commerciale per ritirare quanto ordinato rigorosamente via telefono o on line. Il ritiro ovviamente dovrà seguire le norme di sicurezza che la pandemia da Covid-19 impone: appuntamenti dilazionati per evitare assembramenti, rispetto della distanza minima di un metro, uso di guanti e mascherine e, all'interno dei locali, "stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce". I gestori inoltre dovranno mettere a disposizione del gel igienizzante. Rimane vietato consumare il cibo all'interno e in prossimità dei locali. In ogni casi l'ordinana specifica che all'attività di take away "è da privilegiare la consegna a domicilio dei prodotti, previa prenotazione telefonica o on line". "Nel prioritario rispetto delle regole volte alla tutela della salute, questo è un piccolo passo verso la graduale ripresa delle attività", il commento del presidente della Regione. L'ordinanza (pdf) > Marco Camilli