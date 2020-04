Coronavirus, in Valle d'Aosta 1.119 positivi e 135 morti



Diminuiscono i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva AOSTA. Con otto contagiati in più in 24 ore, in Valle d'Aosta dall'inizio dell'emergenza si contano 1.119 persone positive al nuovo coronavirus. Il dato è contenuto nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione con dati dell'Usl. I casi testati totali (quindi sia positivi sia negativi) fino a ieri erano 4.873, oggi salgono a 5.069. Le persone attualmente positive al virus continuano a diminuire, 511 in totale, con 81 ricoverati in ospedale e 5 in terapia intensiva. I decessi salgono a 135, i guariti confermati aumentano ancora a 473 totali. Altre 302 persone sono in via di guarigione. redazione