L'Arev dona un ventilatore polmonare all'ospedale di Aosta



L'associazione degli allevatori invita a 'sostenere i consumi dei prodotti agricoli regionali' AOSTA. L'associazione degli allevatori Arev annuncia di aver acquistato un ventilatore polmonare per il pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. La donazione è stata possibile grazie alla raccolta fondi attivata a marzo. "È stata messa insieme una discreta somma grazie alla sensibilità degli allevatori che hanno saputo riconoscere l'enorme impegno messo in campo da tutto il comparto sanitario regionale", spiega l'associazione. "Dopo aver verificato le necessità più impellenti con i responsabili dell'emergenza i fondi sono stati utilizzati in parte per acquistare del materiale di protezione personale monouso e la parte preponderante per l'acquisto di un ventilatore polmonare". L'Arev approfitta dell'occasione per invitare i valdostani a sostenere gli agricoltori e gli allevatori acquistando prodotti valdostani. "Lo spirito che ha animato gli allevatori in questa fase che stiamo attraversando - aggiunge l'Arev -, che è estremamente complicata è quello di prendere atto che dobbiamo tutti insieme impegnarci al massimo per affrontare le diverse emergenze e sostenerci vicendevolmente facendo, per quanto possibile, ognuno la nostra parte. Per esempio fare il possibile per sostenere i consumi dei prodotti agricoli regionali sarebbe un’azione che in questo momento, come in futuro darebbe una grossa mano agli agricoltori della nostra regione". C.R.