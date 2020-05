Coronavirus, decessi fermi a 137 in Valle d'Aosta; 1.136 i positivi



Domenica 3 maggio alle 11.30 conferenza stampa in diretta streaming del presidente della Regione su una nuova ordinanza AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino quotidiano sulla situazione in Valle d'Aosta dell'emergenza Covid-19. Anche oggi il dato dei decessi è fermo a 137; i casi positivi totali salgono a 1.136 (tre in più) e i casi attuali scendono a 357. Le persone contagiate ricoverate nei reparti Covid sono 70, i pazienti in terapia intensiva scendono a 3. I guariti sono in costante aumento: 30 in più nelle ultime ventiquattro ore e 642 in totale. Qui la situazione dei Comuni > Domenica mattina, alle 11.30, è prevista una conferenza stampa in streaming che Aostaoggi.it trasmetterà in diretta su una nuova ordinanza del presidente della Regione che "andrà ad integrare quanto disciplinato dal DPCM emesso il 26/04/2020".