Fase 2, in Valle d'Aosta 900 passeggeri hanno viaggiato in treno il 4 maggio



Per i passeggeri l'obbligo di mascherina e di mantenere il distanziamento sociale AOSTA. Con la parziale riapertura del 4 maggio, anche i trasporti segnano un progressivo ritorno alla normalità. Nella giornata di ieri 33 treni regionali hanno circolato in Valle d'Aosta con l'avvio della fase 2 trasportando circa 900 passeggeri. "I convogli hanno registrato un riempimento medio dell'8% - spiega Trenitalia -, già calcolato in base alla nuova disponibilità al 50% di posti a sedere che corrisponde al 10% dei passeggeri del periodo prima dell'emergenza". Per viaggiare gli utenti devono rispettare le misure di sicurezza necessarie a prevenire i contagi: indossare sempre la mascherina, rispettare le distanze di sicurezza e rispettare i percorsi indicati con pannelli informativi per salire e scendere dai treni e per spostarsi in stazione. Trenitalia dal canto suo spiega di aver potenziato le attività di sanificazione e igienizzazione su tutti i treni e proseguire l'allestimento di tutta la flotta con marker sui sedili da non occupare per rispettare il distanziamento sociale.



Elena Giovinazzo