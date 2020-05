Coronavirus, nell'ultimo giorno nessun nuovo caso e nessun decesso in Valle d'Aosta



I dati del bollettino del 5 maggio diffuso dalla Regione AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino quotidiano che riepiloga la situazione Covid-19 in Valle d'Aosta. I casi di contagio totali sono 1.143 dall'inizio dell'emergenza, un numero invariato rispetto a ieri a fronte di un aumento dei casi testati da 6.200 a 6.342. Le persone attualmente positive al virus scendono a 275 di cui 56 ricoverati e 3 in terapia intensiva (uno in più). I morti risultano 139, anche questo un dato che non ha subito aumenti nelle ultime 24 ore. I guariti aumentano da 700 a 729.



redazione