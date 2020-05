Coronavirus, zero morti e +4 casi positivi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta



I dati del bollettino regionale del 7 maggio AOSTA. La Regione ha diffuso il settantacinquesimo bollettino sull'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. I casi totali di positività al virus finora scoperti sono aumentati di 4 in un giorno a 1.150 totali e il numero di morti è fermo anche oggi a 139. Grazie al costante aumento delle persone guarite,768 in totale, i contagiati ad oggi ancora infetti risultano in calo a 243. Le persone sottoposte a cure ospedaliere sono 49, i pazienti in terapia intensiva diminuiscono a 2. Dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione risultano testate 6.702 persone con un totale di quasi 9.000 tamponi. redazione