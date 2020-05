Aosta, teleriscaldamento gratuito per il J.B. Festaz e il Père Laurent



Le due strutture per anziani sono collegate alla rete di Telcha

AOSTA. La società Engie, proprietaria di Telcha, annuncia che la casa di riposo J.B. Festaz e l'ospizio Père Laurent di Aosta potranno beneficiare dell'erogazione gratuita del teleriscaldamento. Le due strutture per anziani di Aosta potranno contare su sei mesi di gratuità nell'erogazione dei servizi e nell'assistenza dei propri tecnici. redazione