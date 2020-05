La Foire d'Eté di Aosta rinviata al 2021. L'evento diventa digitale su fieradisantorso.it



L'artigianato Valdostano non si ferma e va oltre il Coronavirus

AOSTA. Era un annuncio che ormai ci si aspettava. Oggi la Giunta Regionale della Valle d'Aosta ha deliberato il rinvio di quella che a tutti gli effetti è la Fiera di Sant'Orso dell'estate. Doveva svolgersi il 1° Agosto 2020, ma questa pandemia non lascia spazio a troppi rischi. Ma mai come in questo periodo il web viene in soccorso agli eventi penalizzati dal Covid-19. Lo staff che gestisce e promuove il sito della Fiera di Sant'Orso fieradisantorso.it sta lavorando ad un progetto che tra qualche settimana sarà presentato agli artigiani valdostani e agli appassionati della tradizione e della cultura del legno e delle opere tradizionali. Certo il profumo del legno non lo potremo sentire attraverso il web, ma le opere, la voce degli artisti e le iniziative che attiveremo con i commercianti e aziende della Valle d'Aosta, tutto questo e molto di più renderanno vivo il desiderio di essere vicino all'ingegno e alla passione degli artigiani della Valle d'Aosta. Per rimanere informati sull'evoluzione di questo progetto digitale dell'artigianato valdostano collegatevi periodicamente su Fieradisantorso.it





Marco Camilli