Accordo tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria per la trasformazione digitale



Le tre Regioni condivideranno buone pratiche e sperimentazioni in materia di innovazione AOSTA. Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione per una strategia condivisa di trasformazione digitale. Nel prossimo quinquennio le tre Regioni proseguiranno un percorso già iniziato negli anni passati e condivideranno esperienze e buone pratiche in tema di innovazione digitale e di sperimentazioni sui servizi rivolti a cittadini ed imprese. La finalità dell'intesa rispetta le agende digitali a livello nazionale ed europeo ed il Cad, il Codice dell'amministrazione digitale attualmente in fase di revisione in stretta collaborazione con il sistema delle Regioni. Nel concreto, l'accordo sarà attuato in collaborazione con le rispettive società in house (IN.VA. per la Valle d'Aosta insieme a Liguria Digitale e CSI-Piemonte). Il primo passo sarà la definizione di una strategia comune sull’innovazione che si declinerà successivamente in diversi piani attuativi di singoli progetti. È previsto anche un comitato di pilotaggio composto da due rappresentanti designati da ciascuna regione. Elena Giovinazzo