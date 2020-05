Covid-19, ancora 3 nuovi casi positivi nell'ultimo giorno. Invariati i decessi



I dati del bollettino del 14 maggio AOSTA. Tre nuove persone positive al Coronavirus sono state individuate nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta, secondo i dati contenuti nel bollettino regionale giornaliero. Il totale dei casi nella nostra regione sale così a 1.166. Ad oggi e persone positive al virus sono 176, di cui 38 ricoverate nei reparti Covid e 138 assistite a domicilio. I guariti sono 849, quattro in più, e i deceduti sono 141, lo stesso numero di ieri. I guariti clinicamente sono 96. Infine il dato sui tamponi: ad oggi ne sono stati effettuati 11.100 e per 453 di essi le analisi sono in corso. redazione