In scadenza l'avviso pubblico 1-2020 per progetti rivolti alle giovani generazioni



Possono aderire enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato e promozione sociale AOSTA. Ultimi giorni di tempo per aderire all'avviso pubblico 1-2020 che finanzia progetti dedicati alle giovani generazioni nell'ambito della proposta "Giovaniamoci: l'unione fa la forza". Finanziata dal Fondo nazionale per le politiche giovanili, l'iniziativa è rivolta ad associazioni, enti, organizzazioni di volontariato e realtà di promozione sociale per parlare a ragazzi e ragazze di legalità, rispetto delle regole, partecipazione sociale, bullismo e cyberbullismo, pari opportunità e di dipendenze. La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata alla Struttura politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei dell'assessorato regionale dell'istruzione entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 22 maggio prossimo. Sulla pagina tematica “Politiche giovanili” del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta è scaricabile il Regolamento e tutta la documentazione ai fini della presentazione della relativa domanda di finanziamento. redazione