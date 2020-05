Coronavirus, + 6 positivi e un decesso nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta



I dati del bollettino del 15 maggio AOSTA. Sono sei i casi positivi al coronavirus registrati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta. I casi totali salgono così a 1.172, di cui 169 attualmente positivi al virus di cui 37 ricoverati e 132 in isolamento a domicilio. I guariti sono 861, dodici in più. Rispetto a ieri inoltre è stato registrato un nuovo decesso, una donna spirata in ospedale. Le morti legate alla pandemia ad oggi sono dunque 142. Il bollettino di oggi diffuso dalla Regione indica 11.413 tamponi effettuati e 478 analisi in corso.