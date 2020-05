Épreuves régionales de langues pour les CECRL : mesures Covid-19



En raison de l'épidémie Covid-19, l'assesseure Certan, a signé un arrêté qui règle les procédures des épreuves linguistiques régionale AOSTE. En raison de l'épidémie Covid-19, l'assesseure à l'Education, à l'Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse, Mme Chantal Certan, a signé un arrêté qui règle les procédures des épreuves linguistiques régionales, prévues par la loi régionale n° 18/2016, au cours de l'année scolaire 2019-2020. Par la loi n° 5 du 21 avril 2020, le Gouvernement régional avait chargé l'assesseure à l'éducation de prendre les mesures nécessaires pour la passation des épreuves, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, à titre extraordinaire et limitativement à l'année scolaire en cours. Le renvoi de la reprise des activités en présence à la rentrée 2020 empêche la passation des épreuves régionales selon les protocoles prévus. Le susdit arrêté prévoit que, uniquement pour l'année scolaire 2019/2020, les épreuves de connaissance linguistique pour les classes de seconde et cinquième de l'école primaire, de troisième de l'école secondaire du premier degré et les classes de seconde de l'école secondaire du deuxième degré n'auront pas lieu. Par contre, pour les classes terminales d'école secondaire du deuxième degré, les épreuves de langue française seront distribuées de manière facultative pour les élèves souhaitant obtenir une certification, et ce à partir du mois de juillet. Certains élèves avaient déjà passé les épreuves, sur Internet ou à l'oral, avant le confinement - affirme Mme Certan. D'autres nécessitent la certification de langue française pour la suite de leurs études ou pour le travail. Nous avons estimé opportun d'offrir à ces élèves la chance d'obtenir cette certification. La décision du Ministère de l'Education de garantir l'épreuve orale de l'examen d'Etat en présence, nous a fait pencher pour cette solution - ajoute Mme Certan. Les protocoles sanitaires prévus pour les examens d'Etat seront adaptés à la passation de ces épreuves afin de garantir la sécurité des élèves ainsi que de leurs enseignants.



redaction