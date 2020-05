L'abbraccio delle Frecce Tricolori alla Valle d'Aosta



Tutti con il naso all'insù per ammirare lo spettacolo della pattuglia acrobatica su Aosta AOSTA. Con il naso rivolto all'insù tanti valdostani hanno ammirato oggi pomeriggio l'abbraccio delle Frecce Tricolori alla città di Aosta e, simbolicamente, a tutta la Valle. La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica ha sorvolato la città imprimendo nel cielo il tricolore. Un messaggio di speranza e di ripresa portato di capoluogo di regione in capoluogo di regione dopo i difficili mesi di confinamento per l'emergenza Covid-19 che ancora non è stata superata ed anche un messaggio di unità per tutta Italia in vista del 2 Giugno, Festa della Repubblica. Guarda il video > M.C.