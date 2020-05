Coronavirus, +1 contagiato nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta. Indice Rt a 0.6



I dati del bollettino del 25 Maggio

AOSTA. Sono 88 le persone sottoposte al test per il virus Covid-19 nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta e una sola è stata individuata come positiva. Lo riporta il bollettino odierno diffuso dalla Regione sulla situazione dell'emergenza epidemiologica. A fronte di 1.179 contagiati totali individuati, le persone attualmente positive al virus sono 76 (ieri erano 79) di cui 19 ricoverate nei reparti ospedalieri Covid (23) e una in terapia intensiva. I decessi sono fermi anche oggi a 143 mentre i guariti salgono a 960 (+4 rispetto a ieri). "Ad oggi l'indice R(t) misurato degli ultimi 15 giorni è di 0.6", precisa in una nota l'Amministrazione regionale. Infine i dati sui tamponi: sono 14.175 quelli effettuati ad oggi e 263 le analisi in corso. Clara Rossi