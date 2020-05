Covid-19, zero casi positivi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta



Fermi a 143 i decessi e 972 i guariti totali AOSTA. La Regione ha diffuso oggi il bollettino n. 95 sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Da ieri sono stati testati 132 nuovi casi, nessuno dei quali è risultato positivo. Il totale dei contagiati nella nostra regione è quindi fermo a 1.181, di cui 66 attualmente positivi al virus: 17 sono ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale Parini di Aosta e della clinica di Saint.Pierre e 1 si trova in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. I decessi sono fermi anche oggi a 143 mentre i guariti sono 3 in più e 972 in totale. I tamponi effettuati ad oggi sono 14.459; 246 le analisi in corso. E.G.