Trasporti, a giugno due nuovi treni tra Aosta e Ivrea



Riparte anche la Navetta Rossa che collega la stazione ferroviaria e l'ospedale Parini AOSTA. Dal 3 giugno i collegamenti ferroviari tra la Valle d'Aosta e il Piemonte saranno ampliati grazie all'attivazione di due ulteriori treni tra Aosta e Ivrea. Si tratta del treno n. 4001 in partenza da Ivrea alle 6.12 con arrivo ad Aosta alle 7.21 ed il treno n. 4044 con partenza dal capoluogo valdostano alle 19.26 e arrivo alle 20.24. Dal 1° giugno inoltre ad Aosta sarà riattivata la Navetta Rossa, che collega la stazione ferroviaria all'ospedale Umberto Parini. Questo autobus, al pari degli altri già circolanti, potrà trasportare fino al 50% dei passeggeri normalmente previsti. Il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha infatti autorizzato l'aumento della capienza degli autobus. "Stiamo lavorando con Trenitalia sulla base dei treni che ci sono maggiormente richiesti dai pendolari, con l’obiettivo di arrivare per metà giugno a riportare il livello dei servizi a quello che avevamo prima dell’emergenza Coronavirus", spiega l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy. "In questa fase è nostra volontà promuovere ed agevolare quanto più possibile l’utilizzo del trasporto pubblico locale. Con le misure adottate da Trenitalia e dalle aziende del trasporto pubblico locale insieme al comportamento responsabile degli utenti ci sono condizioni di sicurezza adeguate, coerenti con i protocolli e le norme per il contrasto alla diffusione del virus, che ci permettono di procedere con la progressiva riattivazione dei servizi", conclude. M.C.