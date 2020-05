Riaprono le strade verso il colle del Piccolo e del Gran San Bernardo



Il transito è possibile solo entro i confini nazionali AOSTA. La strada statale 26 per il colle del Piccolo San Bernardo è riaperta al traffico, ma solo fine al confine con la Francia. A causa della situazione di emergenza legata alla pandemia, infatti, il collegamento internazionale non è ripristinato ed è possibile percorrere la strada soltanto sul lato italiano. Da qualche giorno era stato riaperto già un tratto di circa 5 chilometri tra Pont Serrand e il bivio per Les Suches. Lunedì riapre al transito inoltre la strada statale 27 per il Gran San Bernardo nel tratto tra Saint-Rhemy-en-Bosses e il confine con la Svizzera. Oltre non è possibile per ora andare sempre a causa della pandemia. redazione