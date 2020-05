Valle d'Aosta, il 4 giugno ripartono gli esami teorici per la patente di guida



A giugno sarà riattivato anche il Centro revisioni regionale AOSTA. Tra le diverse attività che possono ricominciare in questa fase 2 dell'emergenza Covid-19 ci sono anche gli esami per il conseguimento della patente di guida. Il DPCM del 17 marzo e le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzano la ripresa dello svolgimento dei test. Giovedì 4 giugno, fa sapere l'Assessorato regionale dei Trasporti, si svolgerà una prima seduta di esame teorico pilota riservata ai candidati di due autoscuole (Alta Valle e Bassa Valle) per patenti AM, A e B che servirà come test per le nuove procedure. Dalla seconda settimana di giugno inizieranno quindi gli esami teorici per il conseguimento di tutte le patenti di guida (AM, A, B, C, D): gli interessati devono contattare la Motorizzazione civile per prenotare gli esami seguendo il calendario predisposto. Inoltre nel corso della prossima settima è prevista la riattivazione delle operazioni tecniche del Centro revisioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta (revisioni e collaudi) secondo le procedure che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Protocollo regionale stanno predisponendo. M.C.