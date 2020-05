Coronavirus, il bollettino regionale del 31 maggio: +1 positivi nell'ultimo giorno



Dall'inizio dell'emergenza testate 11.926 persone, 1.184 le persone trovate positive AOSTA. Salgono a 1.184 i casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta, uno in più rispetto a ieri a fronte di 185 persone sottoposte al test. Il dato è contenuto nel bollettino regionale di oggi, 31 maggio. Ad oggi i casi positivi sono 50, 38 dei quali in isolamento domiciliare e 12 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. I guariti sono 991, quattro in più nell'ultimo giorno. E' invece sempre fermo a 143 il numero dei decessi legati all'infezione. Finora in Valle sono stati effettuati 15.203 tamponi e testate 11.926 persone. redazione