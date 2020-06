Fase 2, riaprono le piscine coperte di Aosta e Verrès



Accessi contingentati e su prenotazione per i due impianti regionali AOSTA. Da giovedì 4 giugno le piscine regionali coperte di Aosta e di Verrès riapriranno al pubblico. Lo annuncia la Regisport, società che gestisce i due impianti, spiegando che gli ingressi saranno contingentati attraverso la prenotazione e che la permanenza sarà limitata a massimo un'ora. La piscina di Aosta sarà accessibile tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 e quella di Verrès dalle ore 14 alle 20.30 esclusi i giorni di martedì e venerdì, quando l'apertura è anticipata alle 12.30. "La prenotazione potrà essere effettuata telefonicamente per gli abbonati oppure presentandosi personalmente alle casse delle piscine. È ovvio che qualora i posti disponibili fossero esauriti sarà necessario attendere i primi posti liberi per accedere alle vasche", spiega Regisport. E.G.