Covid-19, per il terzo giorno nessun nuovo caso in Valle d'Aosta



Nove le persone ricoverate in ospedale, 1005 i guariti AOSTA. Terzo giorno senza nuovi casi positivi al Covid-19 per la Valle d'Aosta. Rispetto al bollettino di ieri diffuso dalla Regione 72 persone in più sono state testate e nessuna è risultata contagiata. Intanto i guariti sono in costante aumento, 1005 in tutto (5 in più rispetto a ieri) con un'età media di 57 anni, e di conseguenza gli attuali positivi scendono a 39 di cui 9 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta e 30 monitorati a domicilio. Anche oggi inoltre non si sono verificati nuovi decessi collegati al Covid-19. Infine i tamponi: 15.512 quelli effettuati fino ad oggi e 88 le analisi in corso.



Elena Giovinazzo