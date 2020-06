Covid-19, anche oggi nessun nuovo caso positivo in Valle d'Aosta



I guariti sono tre in più nell'ultimo giorno, nove le persone ricoverate in ospedale AOSTA. Anche oggi non ci sono nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Valle d'Aosta secondo i numeri contenuti nell'odierno bollettino diffuso dalla Regione su dati dell'Usl. Rispetto a ieri altre 44 persone sono state testate, per un totale di 12.200 dall'inizio della pandemia. I casi positivi totali sono quindi fermi a 1.187 di cui 36 attualmente positive (9 ricoverate all'ospedale Parini) e 1.008 guarite (tre in più). I guariti clinicamente inoltre sono 26. I morti sono 143, un numero invariato da diversi giorni ormai. Risultano ancora in corso le analisi per 91 tamponi. C.R.