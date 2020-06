Scuola, c'è l'accordo Stato - Regioni sulle linee guida per l'apertura a settembre

ROMA. Le nuove linee guida per il rientro a scuola a settembre 2020 incassano il via libera delle Regioni.

Sull'uso o meno delle mascherine sarà il Comitato tecnico-scientifico a pronunciarsi a fine estate - le scuole riapriranno il 14 - seguendo la situazione aggiornata della pandemia, mentre le altre indicazioni sono messe nero su bianco come il mantenimento della distanza di almeno un metro tra uno studente e l'altro.

Ci sono poi turni differenziali in base ai gradi scolastici, classi divise in più gruppi, la possibilità per le scuole di secondo grado di avvalersi della didattica a distanza però solo in forma complementare e un'opportuna organizzazione degli spazi esterni ed interni per evitare assembramenti nei momenti di ingresso e di uscita dalle scuole. Via libera anche all'estensione dell'orario scolastico fino al sabato.

Le singole scuole avranno autonomia decisionale sulle diverse indicazioni.

Clara Rossi