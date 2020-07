L'Ais Valle d'Aosta abilita sei sommelier dell'olio



AOSTA. L'Associazione Italiana Sommelier della Valle d'Aosta si prepara per organizzare dei corsi per degustatori di olio aperti alla popolazione. Da pochi giorni infatti l'associazione ha abilitato sei sommelier - Nicola Abbrescia, Gianluca Arcaro, Carlo Badino, Simone Clerin, Enzo Bullone ed Alberto Levi - che potranno seguire le lezioni.

"Essere sommelier non vuol dire essere solo esperti di vino. L'AIS offre anche corsi per diventare sommelier dell'olio", evidenzia il presidente dell'associazione regionale, Moreno Rossin. "Fino ad oggi i nostri sommelier dovevano spostarsi in altre regioni per fare i corsi, grazie a questa ultima formazione interna oggi possiamo organizzare corsi per degustatori di olio anche in Valle d'Aosta. Non appena sarà possibile, riprenderemo le nostre attività e offriremo la possibilità di svolgere anche questa nuova formazione".

Per Rossin questo è "un altro bel traguardo per l'AIS VdA dopo questo periodo di stop forzato".







redazione