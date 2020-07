Scuola, domande aperte per le graduatorie di istituto di II fascia

AOSTA. Sono aperte le domande per l'inclusione negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di seconda fascia delle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta per l'anno scolastico 2020/2021 per gli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria entro il prossimo 1° agosto.

La procedura riguarda anche l'inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito sempre entro il 1° agosto per gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie di istituto.

La domanda - spiega l'assessorato regionale dell'istruzione e cultura - deve essere inviata, entro e non oltre il 5 agosto, all'istituzione scolastica destinataria della domanda preferibilmente con raccomandata a/r oppure via posta elettronica certificata.

La modulistica è reperibile sul sito scuole.vda.it.



redazione